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يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض أولى مبارياته أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020.

تبدأ المباراة الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، بملعب سابورو دومي باليابان، ويقود المنتخب شوقي غريب.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل المنتخب في افتتاح مشوار الفراعنة، وهم: محمد الشناوي لحراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود الونش، أسامة جلال، كريم عراقي، وأحمد فتوح، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أكرم توفيق، أحمد ريان، وإمام عاشور.

وتقع مصر في مجموعة تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وعقد شوقي غريب أكثر من جلسة مع لاعبي منتخب مصر لحثهم على الفوز، وشرح خطة وطريقة اللعب.

ويضم منتخب إسبانيا 6 لاعبين شاركوا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

وركز شوقي غريب وجهازه المعاون خلال التدريبات الأخيرة في طوكيو، على سرعة نقل الكرة وعدم الاحتفاظ بها كثيرا مع ضرورة تقارب الخطوط والتصويب على المرمى، خاصة وأن المنتخب الإسباني يعتمد على المهارة والسرعة.