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وزير قطاع الأعمال يكشف أسباب تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان (فيديو)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:03 مساءً
وزير قطاع الأعمال: «ألومنيوم نجع حمادي» تحتاج 40 مليار جنيه للتطوير ولا نية لتصفيتها
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:03 مساءً
301 مليون دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن في النصف الأول
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:57 مساءً
"بلينكن": الرد على إيران بشأن هجوم الناقلة سيكون جماعياً مع حلفائنا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:55 مساءً
أطباء إيران ينضمون للانتفاضة.. والسلطة "تهادنهم" لتفادي إضرابهم
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:55 مساءً
قتلى وإخلاء قرى ومنتجعات.. الحرائق تشتعل بتركيا واليونان وإيطاليا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:55 مساءً
"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:55 مساءً
عضو بـ«العليا للفيروسات» يزف خبرا سارا عن «متحور دلتا»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:49 مساءً
ناقدة رياضية: التنمر يُبعد الفتيات عن لعبة كرة القدم
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:49 مساءً
وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام (صور)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:49 مساءً
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مشاهد من داخل كبسولة "بلو أوريجين" أثناء تحليقها في الفضاء
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cnn arabic
الخميس 22 يوليو 2021 09:13 صباحاً
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