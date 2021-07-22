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301 مليون دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن في النصف الأول
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:57 مساءً
"بلينكن": الرد على إيران بشأن هجوم الناقلة سيكون جماعياً مع حلفائنا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:55 مساءً
أطباء إيران ينضمون للانتفاضة.. والسلطة "تهادنهم" لتفادي إضرابهم
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:55 مساءً
قتلى وإخلاء قرى ومنتجعات.. الحرائق تشتعل بتركيا واليونان وإيطاليا
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 10:55 مساءً
"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 10:55 مساءً
عضو بـ«العليا للفيروسات» يزف خبرا سارا عن «متحور دلتا»
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 10:49 مساءً
ناقدة رياضية: التنمر يُبعد الفتيات عن لعبة كرة القدم
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 10:49 مساءً
وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام (صور)
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 10:49 مساءً
بدرة قعلول: قرارات الرئيس التونسي بعزل بعض الوزراء تأتي في إطار تصحيح المسار
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:48 مساءً
السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام يعلن إصابته بكورونا رغم حصوله على اللقاح
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:48 مساءً
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فيديو اليوم السابع
مش هتصدق عينيك ???? الساحر أحمد وليد بيحرك الأشياء بعينه وأيده من على بعد
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 22 يوليو 2021 09:00 صباحاً
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