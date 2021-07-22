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الصين ترفض مقترح الصحة العالمية لمرحلة التحقيقات الثانية حول "كورونا"

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الصين ترفض مقترح الصحة العالمية لمرحلة التحقيقات الثانية حول "كورونا" الصين ترفض مقترح الصحة العالمية لمرحلة التحقيقات الثانية حول "كورونا"
مسؤول: نعارض تسييس التحقيق والخطة الجديدة لا تحترم العلم والفطرة السليمة

الصين ترفض مقترح الصحة العالمية لمرحلة التحقيقات الثانية حول

أعلنت اللجنة الحكومية للصحة في الصين رفضها لمقترح منظمة الصحة العالمية حول المرحلة الثانية من التحقيق في أصل في الصين.

وقال نائب رئيس اللجنة، تسنغ يي شين، إن الصين لن تتبع الخطة التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية (WHO) للمرحلة الثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هذه الخطة لا تحترم العلم والفطرة السليمة.

وأكد المسؤول الصيني أن بكين تدعم التحقيقات العلمية، مضيفاً: "نحن نعارض تسييس التحقيق في أصل الفيروس".

وبحسب اليوم أشار إلى أن المرحلة الثانية من التحقيق في أصل الفيروس يجب أن تستند إلى نتائج المرحلة الأولى التي جرت في الصين.

واقترحت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، إطلاق مرحلة ثانية من الدراسات في الصين حول منشأ فيروس كورونا، ما يشمل معاينة المختبرات والأسواق في ووهان، وطالبت المنظمة السلطات الصينية بالتحلي بالشفافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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