أخبار عاجلة

301 مليون دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن في النصف الأول -
"بلينكن": الرد على إيران بشأن هجوم الناقلة سيكون جماعياً مع حلفائنا -
أطباء إيران ينضمون للانتفاضة.. والسلطة "تهادنهم" لتفادي إضرابهم -
قتلى وإخلاء قرى ومنتجعات.. الحرائق تشتعل بتركيا واليونان وإيطاليا -
"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني -
عضو بـ«العليا للفيروسات» يزف خبرا سارا عن «متحور دلتا» -
ناقدة رياضية: التنمر يُبعد الفتيات عن لعبة كرة القدم -
وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام (صور) -
بدرة قعلول: قرارات الرئيس التونسي بعزل بعض الوزراء تأتي في إطار تصحيح المسار -
السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام يعلن إصابته بكورونا رغم حصوله على اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

قتلى وإصابات بقصف النظام السوري جنوب إدلب ..

Print
قتلى وإصابات بقصف النظام السوري جنوب إدلب .. بالفيديو قتلى وإصابات بقصف النظام السوري جنوب إدلب ..

جي بي سي نيوز :- قتل وأصيب عدد من المدنيين السوريين السبت، في قصف مدفعي لقوات النظام السوري، استهدف قرية سرجة جنوب إدلب.


وقال "الدفاع المدني السوري" إن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلتان وامرأة، مشيرا إلى أنه في أثناء العمل على إسعاف المصابين وانتشال القتلى، جددت مدفعية نظام بشار الأسد قصفها، ما أدى إلى إصابة 3 متطوعين، أحدهم في حالة حرجة ، وفق "عربي21".


وقبل يومين، شهدت قرية "الفوعة" بريف إدلب مجزرة نفذتها قوات النظام السوري، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.


يشار إلى أن النظام السوري يواصل خروقاته بشكل شبه يومي في مناطق التماس في أرياف إدلب وحماة واللاذقية، ويستهدف المدنيين وممتلكاتهم.

 

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك

بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك

بالفيديو.. أسعد البوسني لـ"سبق": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي

بالفيديو.. أسعد البوسني لـ"سبق": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي

اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 5 قتلى جنوب بيروت .. بالفيديو

اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 5 قتلى جنوب بيروت .. بالفيديو

بالفيديو.. أمير جازان لرؤساء البلديات بعد الأمطار: نفذوا بالإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات

بالفيديو.. أمير جازان لرؤساء البلديات بعد الأمطار: نفذوا بالإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات