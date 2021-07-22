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طقس الخميس.. هطولات وزخات برد بـ5 مناطق وسحب رعدية بـ 4 أخرى

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طقس الخميس.. هطولات وزخات برد بـ5 مناطق وسحب رعدية بـ 4 أخرى طقس الخميس.. هطولات وزخات برد بـ5 مناطق وسحب رعدية بـ 4 أخرى
التقرير اليومي للأرصاد: سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

طقس الخميس.. هطولات وزخات برد بـ5 مناطق وسحب رعدية بـ 4 أخرى

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة واستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة). فيما تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ،المدينة المنورة).


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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