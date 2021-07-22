شاهد.. الضباب يعانق مرتفعات الشفا بالطائف وتواجد كبير للمتنزهين ‎‎

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تدني درجة الحرارة يجذب الكثير من الزوار والأهالي للاستمتاع بالأجواء

تصوير (ماجد عسيري): عانق الضباب الكثيف فجر اليوم الخميس مرتفعات الشفا بمحافظة الطائف مصحوباً برذاذ المطر، وسط تواجد كثيف للمتنزهين من الزوار والأهالي للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

وتزين مركز الشفا فجر اليوم بكميات من الضباب المصحوب برذاذ المطر، وسط تدني درجة الحرارة التي جذبت الكثير من الزوار والأهالي للاستمتاع بالأجواء والمشاهد الخلابة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تشكّل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف يبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً ويستمر حتى الساعة 9 مساءً.