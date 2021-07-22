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انخفاض درجات الحرارة بالتدريج شمالاً وأمطار جنوبًا.. حالة الطقس اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل

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انخفاض درجات الحرارة بالتدريج شمالاً وأمطار جنوبًا.. حالة الطقس اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل انخفاض درجات الحرارة بالتدريج شمالاً وأمطار جنوبًا.. حالة الطقس اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض تدريجي في شمال البلاد في درجات الحرارة خلال الطقس في مصر هذا الأسبوع وحتى منتصف الاسبوع المقبل، وتنخفض درجة الحرارة الأعلي في اليوم من 44 درجة أمس للعظمي إلى 43 درجة، ويستمر الطقس على القاهرة اليوم حار رطب على القاهرة بينما يظل على جنوب البلاد شديد الحرارة.

تنخفض درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم ويستمر الانخفاض خلال حالة الطقس غدًا ويكون الطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ويكون شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارًا، ويظل رطب مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس معتدل رطب خلال الليل في القاهرة وباقي مدن مصر.

وتسقط أمطار على فترات متقطعة في أبوسمبل وحلايب وشلاتين وتستمر الرياح نشطة على القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون الرياح شمالية غربية على مصر عمومًا تتراوح سرعتها بين 20 و13 عقدة.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس

تكون أعلى درجة حرارة في مصر اليوم 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة في إدفو، بانخفاض درجة واحدة عن الطقس أمس، والتى تكون الصغري في إدفو 29 درجة، وتكون درجة الحرارة في أسوان اليوم 42-28، وفى أبوسمبل 42-29، وفي الأقصر 40-27 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم 36 درجة بانخفاض درجة عن أمس، والصغري 24 درجة بانخفاض درجة كذلك عن أمس.

وتكون درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 30-23، وتكون أقل درجة حرارة للعظمي اليوم 30 درجة في الإسكندرية ورفح ومطروح والسلوم.

وتكون درجات الحرارة في السويس 36-24، بلطيم 32-23، طنطا 36-24، رفح 30-23، السلوم 30-23، دمنهور 33-24، الزقازيق 36-24، المنصورة 35-24، بورسعيد 32-24، شبين الكوم 36-24، الإسماعيلية 36-24، دمياط 31-23، سيوة 36-23 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في العريش 31-24، حلايب 36-28، سوهاج 38-26، بني سويف 36-25، أسيوط 38-26، المنيا 37-25، شرم الشيخ 38-28، شلاتين 39-27، قنا 39-27، الغردقة 38-28، الطور 37-25، الفيوم 36-24 درجة.

حالة الطقس غدًا

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى منتصف الأسبوع المقبل

يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل على جميع مصر، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتنخفض درجات الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري لتكون 35 للعظمي و37 للمحسوسة من الغد وحتي الثلاثاء المقبل، وتكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية 30 للعظمى و33 للمحسوسة خلال نفس الفترة.

وتكون درجات الحرارة في جنوب سيناء 38 للعظمي و41 للمحسوسة حتى السبت، ثم تنخفض إلى 37 للعظمي و40 للمحسوسة حتى الثلاثاء.

وتكون درجات الحرارة 37 للعظمي و39 للمحسوسة في شمال الصعيد حتى يوم الجمعة، وتنخفض لتكون العظمي 36 والمحسوسة 38 درجة من السبت للثلاثاء.

تنخفض درجات الحرارة غدًا الجمعة في جنوب الصعيد لتكون 41 للعظمي و42 للمحسوسة وتستمر نفس درجات الحرارة حتى الثلاثاء منتصف الأسبوع المقبل.

حالة الطقس غدًا

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