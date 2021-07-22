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مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

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مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري الممتاز 2021 مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى استعداده لمواجهة فريق البنك الأهلي، التي من المقرر أن تقام مساء اليوم الخميس على ملعب «الأهلي we السلام» ضمن منافسات بطولة الدوري.

وخاض الفريق مرانًا قويًّا عصر أمس على ملعب مختار التتش، حيث عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة للاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، قبل أن يؤدي الجميع تدريبات متنوعة بالكرة انتهت بتقسيمة كرة قوية.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا متنوعًا للرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان.

وواصل وليد سليمان تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له للتعافي من إصابته، بينما أدى حسين الشحات جلسة علاج طبيعي، بعد أن تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الأولى خلال مشاركته في مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته الثلاثاء، بعد أن منح الجهاز الفني راحة للاعبين عقب العودة من المغرب بعد التتويج باللقب الإفريقي للمرة العاشرة على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويغيب عن الفريق خلال مباراة البنك الأهلي السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

المصرى اليوم

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