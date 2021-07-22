بسبب صاروخ ألعاب نارية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في قنا

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لقي شاب مصرعه، وأصيب ٣ آخرين، في مشاحرة بين عائلتين بسبب صاروخ العاب نارية بقرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، اخطارا، من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع محمد على صديق، 30 عاما، وإصابة شقيقه حسين، وحمدي عبدالرؤوف، وأحمد راشد، في مشاجرة بين عائلتي «صقر» و«حمد» بقرية خوالد أبوشوشة فتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت العام للعلاج.

كشفت تحريات المباحث، أن هناك خلافات قديمة بين العائلتين، تجددت بسبب صاروخ ألعاب نارية، أطلقه أحد أفراد العائلتين، وسقط على أحد أفراد العائلة الأخرى في حفل زفاف، مما أدى إلى نشوب مشاجرة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.