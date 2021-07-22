أخبار عاجلة

بدرة قعلول: قرارات الرئيس التونسي بعزل بعض الوزراء تأتي في إطار تصحيح المسار -
السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام يعلن إصابته بكورونا رغم حصوله على اللقاح -
"حزب الله" يعلق على أحداث خلدة -
"صحة حائل" تناقش أسباب ارتفاع إصابات كورونا في الحائط والشملي والشنان -
«صعب تزويرها وعمرها الافتراضي أطول»..محلل اقتصادي عن العملات البلاستيكية الجديدة -
الصحة: 10 ملايين مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا و4 ملايين حصلوا عليه -
بعد تصدره « تريند» يوتيوب.. هل تشابه مسلسل «الديب» لياسر جلال مع فيلم « The wolf man» -
أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لبيراميدز -
مصر ضد ألمانيا .. 7 مواجهات سابقة في الأولمبياد ورقم تاريخي -
وزير قطاع الأعمال: تطهير مجالس إدارات الشركات وتغيير 95% منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بسبب صاروخ ألعاب نارية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في قنا

Print
بسبب صاروخ ألعاب نارية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في قنا بسبب صاروخ ألعاب نارية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في قنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شاب مصرعه، وأصيب ٣ آخرين، في مشاحرة بين عائلتين بسبب صاروخ العاب نارية بقرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، اخطارا، من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع محمد على صديق، 30 عاما، وإصابة شقيقه حسين، وحمدي عبدالرؤوف، وأحمد راشد، في مشاجرة بين عائلتي «صقر» و«حمد» بقرية خوالد أبوشوشة فتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت العام للعلاج.

كشفت تحريات المباحث، أن هناك خلافات قديمة بين العائلتين، تجددت بسبب صاروخ ألعاب نارية، أطلقه أحد أفراد العائلتين، وسقط على أحد أفراد العائلة الأخرى في حفل زفاف، مما أدى إلى نشوب مشاجرة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عضو بـ«العليا للفيروسات» يزف خبرا سارا عن «متحور دلتا»

عضو بـ«العليا للفيروسات» يزف خبرا سارا عن «متحور دلتا»

ناقدة رياضية: التنمر يُبعد الفتيات عن لعبة كرة القدم

ناقدة رياضية: التنمر يُبعد الفتيات عن لعبة كرة القدم

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام (صور)

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام (صور)

بدرة قعلول: قرارات الرئيس التونسي بعزل بعض الوزراء تأتي في إطار تصحيح المسار

بدرة قعلول: قرارات الرئيس التونسي بعزل بعض الوزراء تأتي في إطار تصحيح المسار