العين الإماراتي يهدد تعاقد الأهلي مع صفقة الموسم

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دخل نادي العين الإماراتي في صراع مع النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة «المنتخب» المغربية، أن نادي العين الإماراتي تقدم بعرض رسمي إلى نادي الرجاء، من أجل الحصول على خدمات سفيان رحيمي، خلال الميركاتو الصيفي، مقابل 3 ملاييين يورو.

وأوضحت أن سفيان رحيمي، قد يغير وجهته من النادي الأهلي إلى نادي العين الإماراتي، نظرًا للمقابل المالي الكبير المعروض عليه.

وأكملت :«نادي الرجاء، سيوافق على رحيل لاعبه إلى صفوف العين الإماراتي، نظرًا لحاجته لسيولة مالية تخفف من أزمته، والتي كان من نتائجها حرمان الفريق الأخضر من إجراء تعاقدات مع لاعبين جدد، بقرار من الإتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والجامعة الملكية المغربية، لحين تسوية جميع منازعاته المالية.

يذكر أن سفيان رحيمي، أحد أبرز اللاعبين الذين يرغب النادي الأهلي في التعاقد معهم في الفترة الجارية، بناءً على طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.