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«كنز في حياتي».. يسرا عن دلال عبدالعزيز ()

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«كنز في حياتي».. يسرا عن دلال عبدالعزيز (فيديو) «كنز في حياتي».. يسرا عن دلال عبدالعزيز ()

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قالت الفنانة يسرا، إن الصداقة القوية لا يمكن لأحد أن يلغيها أو يخربها، مشيرة إلى أن ميرفت أمين، وبوسي شلبي، ودلال عبدالعزيز، كنز في حياتي.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة الأربعاء، من برنامج مساء ، أنها قامت بالاتصال بالمخرج مروان حامد، لاقناع الفنان الراحل سمير غانم، بالمشاركة معها في مسلسل شربات لوز، لأنه كان المنتج، قائلة: «كنت بسخسخ في الشغل مع سمير غانم»، وضحكنا كتير في المسلسل، كان جميل جمال ويطول العمر.

وتابعت، الفنانة يسرا أن سمير غانم، تحدث معها عن زوجته، وأخبرها أنها طلبت الزواج منه، مؤكدة على أن العلاقة بينهما لم تكن مجرد علاقة تجمع بين زوجين، لافتة إلى أن دلال عبدالعزيز، وقفت بجانبها في فترة مرض والدتها، والعلاقة كانت صحوبية وجدعنة وشهامة، ووالدتي لما كانت في المستشفى كانت دلال بتجيلي مع ميرفت أمين، والإعلامية بوسي شلبي، كانوا معايا طول الوقت.

المصرى اليوم

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