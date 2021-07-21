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هذه أعداد السعوديين والمقيمين وجنسايتهم في حج 1442… تعرّف عليها

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هذه أعداد السعوديين والمقيمين وجنسايتهم في حج 1442… تعرّف عليها هذه أعداد السعوديين والمقيمين وجنسايتهم في حج 1442… تعرّف عليها
وسط إجراءات احترازية مشددة

هذه أعداد السعوديين والمقيمين وجنسايتهم في حج 1442… تعرّف عليها

كشفت وزارة الحج والعمرة عن أعداد جنسيات الحجاج الذين سمح لهم الحج في هذا العام من المقيمين في المملكة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والتي بدأت بتاريخ الثالث من ذي القعدة 1442هـ ، حيث تم تأهيل ما يقارب من 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة الذين يمثلون 150 دولة من دول العالم وينقسمون إلى جميع الدول العربية والإفريقية وآسيا وأمريكا.

وفي التفاصيل ذكرت "العربية" أن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعلنت عن أعداد الحجاج من النساء، وقد بلغت 25 ألفًا و702 حاجة، والرجال 32 ألفًا و816 حاجًا، بلغ منهم من المواطنين السعوديين أكثر من 33 ألف حاج منهم أكثر من 16 ألفًا من النساء و16 ألفًا و753 من الرجال بينما بلغ عدد الحجاج المقيمين أكثر من 25 ألف حاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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