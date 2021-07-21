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استقبل سكان منطقة الشهيد أحمد حمدي في الهرم بالجيزة، واحدة من أفزع الجرائم «ليلة العيد»، التي لم تكن عادية، بحسب أحدهم «عمرنا ما توقعنا تكون نهاية بني آدميين بالطريقة دي»، إذ ااكتشفت جثتى سائق «أوبر» وفتاة في حالة تعفن داخل سيارة ملاكي بجراج أسفل أحد العقارات المأهول بالسكان «كانا دون ملابس وبجوارهما مخدرات»، بحسرةٍ يروي الأهالي بداية اكتشافهم للواقعة.

كلب ميت

عم «عاطف»، مالك العقار الكائن به الـ«جراج» والذي يؤجره لسائق «أوبر»، الشاب العشريني، وشهرته «أحمد مايكل»، كان استغاثة النّاس «شوف في كلب ميت تحت بيتك»، بمنتهى الاستخاف: «إزاى هيدخل حيوان الجراج ويموت وعلى طول أبواب مقفولة».

فتح الأهالي أبواب محال كانت مغلقة، ولم يعثروا على مصدر الرائحة الكريهة، وانقلبت الأمور رأسًا على عقب، حين زار والد السائق بيت «عم عاطف»، قائلاً له: «ما شوفتش ابنى ؟! بقاله يجي 3 أيام خارج البيت، قلبي مش مستريح»، قبل أن يُضيف «كمان عملت محضر بقسم الشرطة، والمباحث لم تتوصل إلى شيء عن سبب غيابه».

مالك العقار والجراج، قال للأب: «ما تيجي نروح نشوف الجراج يمكن رجع ولا حاجة»، كأن الفكرة لم تطرأ على ذهن الأب، يقول «عاطف»: «رفعنا المحل بعتلة حديدية، واكتشفنا الكارثة»، يلتقط أنفاسه ويروي: «وقعنا على الأرض من رائحة العفن، وكانت المفاجأة أن العربية موجودة ولمحنا أحمد».

«يبقى ابني مات، هو مات جثته تعفنت، لأنه كان غايب عن البيت 4 أيام».. رددها والد السائق، والنّاس تلتف من حوله يهدأون من روعه ولا يستطيعون «الرعب انتشر في المنطقة، وقلبنا وجع في رجلينا»، وفقًا لـ«عم عاطف».

كان يظن مالك العقار أن «هناك شبهة جنائية، وجثة أحمد، وهروح في سين وجيم»، حتى اتصل والد السائق بالشرطة «تعالوا لقيت ابني كان في عربيته وفي رائحة وحشة قوي».

تحولت المنطقة في غضون ثوانٍ إلى ثكنة عسكرية، فريق من الأمن العام والمباحث الجنائية وصل لمباشرة التحقيقات.

قدم «عم عاطف» لأجهزة الأمن، صورة من عقد إيجار «الجراج»، والذي تبينّ من خلاله إن السائق استأجره قبل 7 أشهر، وتخلف عن سدّاد شهرين إيجار، واتضح عدم وجود عداوات بينه وبين آخرين.

كانت المفاجأة المدّوية لمالك العقار:«لقينا جثة أحمد وجنب منه واحدة ست ولا بنت، ورائحتهما متعفنة جدًا، وبجوارهما بودرة مخدرات».

حملت الإسعاف الجثتين، بعد وصول فريق من النيابة العامة إلى مشرحة زينهم، لتشريحهما للوقوف على أسباب الوفاة، وعقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية صرحت النيابة بالدفن.

شيعت جنازة الشاب والفتاة وسط حالة من الحزن الشديد، تبينّ من التحقيقات أن علاقة عاطفية تربطهما، ورفضت أسرتها زواجها من السائق، فهربت معه، فاصطحبها إلى «الجراج» حيث لقيا مصرعهما خنقًا.

مصادر قضائية- رفضت ذكر اسمها- أفادت بأن تقرير أولى لمصلحة الطب الشرعي جاء فيه أن الشاب والفتاة توفيا إثر استنشاق كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي تواجد بكثافة داخل السيارة، والتي كانت أبوابها مغلقة، وساعد على انتشار الغاز تعاطي السائق والفتاة للمواد المخدرة وحرارة الجو المرتفعة.

الواقعة تركت أصداءً حزينة بالمنطقة، وأهل السائق الشاب كانوا يفرشون سرادق للعزاء صغير أمام منزلهم الذي يقرب نحو 100 متر بالضبط من «الجراج».

صديق لشاب الشهير بـ«أحمد مايكل»، يكشف عن أن «الأخير» يوم اختفائه أخبر والده بأنه «سيذهب لرحلة عمل في المعادي، ولم يعد حتى العثور على جثته بجوار الفتاة».