أخبار عاجلة

يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا -
"ميسي" يقترب من تجديد العلاقة مع برشلونة .. "لابورتا" يطمئن الجماهير -
بعد استغاثة والدتها بالرئيس.. جامعة طنطا تقرر علاج الطالبة «هند» بالمستشفى التعليمي -
بلينكن: برنامج اللجوء الأمريكي الجديد للأفغان يواجه مشاكل كبيرة -
برومو مسلسل «الديب» لياسر جلال يتصدر تريند «يوتيوب» -
تحرير 42 محضرا تموينيا وغلق 3 مراكز الدروس الخصوصية بكفر الشيخ -
الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل لـ43 وتحذيرات من أمطار رعدية -
ما قيمتها..؟!! -
وزير السياحة و الأثار يبحث مستجدات نقل مركب خوفو الأولى -
علي جمعة: الاجتهاد الجماعي يشمل 3 معايير.. وعلينا إدراك علم الأشخاص والأحداث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

 موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

Print
 موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي  موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس في بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق 22 لاعبًا، جاءت على النحو التالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ووالتر بواليا ومحمد شريف.

كان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أمس، الثلاثاء، بعد أن منح الجهاز الفني راحة للاعبين عقب العودة من المغرب بعد التتويج باللقب الإفريقي للمرة العاشرة على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويغيب عن الفريق خلال مباراة البنك الأهلي السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسمياً .. رحيل شوقي غريب عن تدريب المنتخب الاوليمبي

رسمياً .. رحيل شوقي غريب عن تدريب المنتخب الاوليمبي

لاعب المنتخب الاوليمبي يكشف تفاصيل ازمة عبدالرحمن مجدي وعاملة الفندق

لاعب المنتخب الاوليمبي يكشف تفاصيل ازمة عبدالرحمن مجدي وعاملة الفندق

أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب المنتخب الاوليمبي وعاملة الفندق

أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب المنتخب الاوليمبي وعاملة الفندق

إيقاف لاعب المنتخب الأوليمبي بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة

إيقاف لاعب المنتخب الأوليمبي بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة