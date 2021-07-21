رئيس «مياه القناة»: جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها ثاني أيام عيد الأضحى

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أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم محافظات القناة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مع المرور المستمر لرؤساء القطاعات والمناطق على تلك المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى إصلاح عدداً من الأعطال المفاجئة في شبكات المياه ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث انتقل فنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها، مؤكداً استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، الانتهاء من تغير خط المواسير المؤدي لقرية السلام، وذلك لضمان وصول المياه لأهالي القرية، بسبب جذور الأشجار، والتي كانت تسببت في انسداد المواسير ومنع المياه من الوصول للقرية، وإصلاح كسر مفاجئ في خط مياه 8 بوصة بمنطقة المثلث، وتطهير بيارة المياه العكرة بمحطة وعمل صيانة لخطوط وفوانيس سحب الطلمبات العكرة، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس محمد ماضي، رئيس منطقة مياه القنطرة، بالإضافة إلى تركيب محبس 6 بوصة المغذي لمنطقة ابوسيال والنفق بالسويس، وإصلاح عطل مفاجئ في خط مياه 6 بوصة بالقنطرة شرق، كما تم تطهير بيارة محطة صرف صحي قرية سرابيوم وتركيب دليل جديد لطلمبه غاطسة، وذلك تحت أشراف المهندس احمد على رئيس منطقة مياه فايد.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، إلى التجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مشددا على المتابعة المستمرة لرؤساء القطاعات والمناطق غرفة طوارئ، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار منع أجازات جميع العاملين في المواقع الهامة، بالإضافة إلى متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة المتمثلة «سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع،» في حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات.