«التجارة الداخلية»: 3 ملايين معاملة سنويا داخل مكاتب السجل التجاري

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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه بعد إنشاء المكتب النموذجي في محافظة بورسعيد وهو عبارة عن مجمع خدمات متكامل، يُقدم لأول مرة جميع خدمات الوزارة في مكان واحد يخدم محافظات القناة، وسيتم إنشاء مجمعات خدمات متكاملة في محافظات الإسكندرية والشرقية وأسيوط كمرحلة أولى.

وأضاف مساعد أول وزير التموين، أن مجمعات الخدمات المتكامل يتم تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين ويتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين، وأن مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه لا تتجاوز من 20 إلى 25 دقيقة داخل المجمع.

وأشار عشماوي، إلى أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألفا إلى 250 ألف معاملة شهريا بإجمالي ما يقرب من 3 ملايين معاملة سنويا، بجانبه أنه تم إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني للحصول على خدمات السجل التجاري تساهم في إتاحة خدمة «حجز معاملة» بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة من أهمها، منع تكدس العملاء في أوقات معينة خلال يوم العمل، والقضاء على ما يسمى وقت الذروة، وذلك بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم، وأيضا توفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلا من قضاء أوقات طويلة في انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحياً واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين وذلك بتقليل اوقات الانتظار مع منع وجود عملاء أكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية.