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يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:25 مساءً
"ميسي" يقترب من تجديد العلاقة مع برشلونة .. "لابورتا" يطمئن الجماهير
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:25 مساءً
بعد استغاثة والدتها بالرئيس.. جامعة طنطا تقرر علاج الطالبة «هند» بالمستشفى التعليمي
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:19 مساءً
بلينكن: برنامج اللجوء الأمريكي الجديد للأفغان يواجه مشاكل كبيرة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:19 مساءً
برومو مسلسل «الديب» لياسر جلال يتصدر تريند «يوتيوب»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:18 مساءً
تحرير 42 محضرا تموينيا وغلق 3 مراكز الدروس الخصوصية بكفر الشيخ
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:18 مساءً
الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل لـ43 وتحذيرات من أمطار رعدية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:18 مساءً
ما قيمتها..؟!!
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:10 مساءً
وزير السياحة و الأثار يبحث مستجدات نقل مركب خوفو الأولى
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:04 مساءً
علي جمعة: الاجتهاد الجماعي يشمل 3 معايير.. وعلينا إدراك علم الأشخاص والأحداث
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الاثنين 02 أغسطس 2021 10:04 مساءً
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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
رئاسة الحكومة التونسية تقيل وزير الصحة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 21 يوليو 2021 08:58 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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