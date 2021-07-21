«حماية المستهلك» يعلن حصاد حملاته خلال العيد.. وينشر «واتساب» لتلقي الشكاوى

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قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات.

وأضاف حسام الدين أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات، والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك - صورة أرشيفية

وأسفرت حملات الجهاز وفروعه خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك عن الآتي:

شن حملات رقابية موسعة استهدفت محال بيع اللحوم بنطاق محافظة الشرقية، وأسفرت الحملات عن تحرير اثني عشر محضرا ضد أصحاب محال جزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر المعتمدة وبدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما قام فرع الجهاز بالمنيا بشن حملات على الأسواق التجارية ومحطات الوقود لمتابعة ما يقدم من خدمات وسلع خلال عيد الأضحى المبارك، وتم المرور على عدد تسعة مولات للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك، وتم المرور على محطات الوقود للتأكد من تواجد المواد البترولية وعدم وجود تكدسات بتلك المحطات.

وشارك فرع الجهاز بأسيوط مع الطب البيطري في المرور على عدد أربعين شادرًا للحوم، للتأكد من التزامهم بالذبح داخل المجازر الحكومية، وتم ضبط 230 كيلو لحومًا فاسدة وكمية 50 كيلو من الكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتم إعدام الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وقام فرع الجهاز بأسوان بالمرور على الأسواق بالمحافظة، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد محال السوبر ماركت الكبرى وتم تحرير المحاضر اللازمة بذلك.

كما قام فرع الجهاز بالقليوبية، بالمرور على عدد من الأسواق التجارية ومتابعة نسب التخفيضات المعلن عنها والتأكد من صحة هذه التخفيضات، كما تم المرور على عدد من محال الجزارة للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة.

وفي فرع الإسكندرية قام الجهاز بالمرور على عدد من الكافيهات بالمناطق المختلفة، للتأكد من الالتزام بقائمة الأسعار المعلنة، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية بخلاف السعر المعلن عنه والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف حسام الدين أن جهاز حماية المستهلك يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلكين وتطبيق القانون، ويهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أية شكاوى عن طريق التواصل مع الجهاز وهي الخط الساخن ١٩٥٨٨ من أي خط أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩ أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.