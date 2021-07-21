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محافظة الإسماعيلية تحتفل بعيد الأضحى مع أطفال دور الرعاية

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محافظة الإسماعيلية تحتفل بعيد الأضحى مع أطفال دور الرعاية محافظة الإسماعيلية تحتفل بعيد الأضحى مع أطفال دور الرعاية

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شهد العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، يرافقه مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، احتفالية المحافظة لدور الرعاية بمناسبة عيد الأضحى في نادى الملاحة، بحضور الدكتور صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، ونيافة الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة تحت رعاية محافظ الإسماعيلية وعلى ضفاف قناة السويس.

حرصت محافظة الإسماعيلية خلال الاحتفالية على تقديم فقرات متنوعة لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الأطفال، والتي تضمنت فقرات غنائية وموسيقية وفنية وعرضًا بفقرة الأراجوز، والتي شارك بها عدد من أبناء المؤسسات الاجتماعية، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الدولة تقديم كافة الخدمات وخاصة بدور الرعاية.

وخلال الاحتفالية، نقل العميد وائل حمزة تحيات محافظ الإسماعيلية، وهنأهم بالعيد، مؤكدا أن محافظ الإسماعيلية كان قد أصدر تعليماته، بتذليل كافة العقبات أمام دور الرعاية، مشيرا إلى حتمية اهتمام كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كافة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح ، ببناء الإنسان.

وصرحت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بأن محافظ الإسماعيلية كان قد أصدر قرارًا بفتح جميع أندية المحافظة بالكامل، لدور الرعاية طوال العام، وفتح جميع الأنشطة للأطفال لتنمية مهاراتهم الفنية والرياضية، باعتبار أنه حق أصيل لهم للحفاظ على توازن المجتمع وخلق جيل من الأسوياء.

من جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف، في كلمته، حرص كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة باحتفال دور الرعاية بجميع المناسبات، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام.

كما نقل الأنبا دانيال لطفي، تهنئة الكنيسة بعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن مشاركة جميع الطوائف واجب وطني، مشيدًا «بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد».

وفي ختام الحفل قدم رجال الدين من الأوقاف والكنيسة الهدايا العينية للأطفال، لإدخال روح البهجة والسرور عليهم.

المصرى اليوم

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