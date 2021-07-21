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نقل حقائب و"spl go" وغيرهما..شاهد مبادرات "سبل" لخدمة الحجاج

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قدم سندات الهدي لضيوف الرحمن بتعاون مشروع المملكة للإفادة الأضاحي

نقل حقائب و

استحدث البريد السعودي "سبل" ، مبادرات متنوعة تثري الجانب المجتمعي والإنساني خدمة لضيوف الرحمن ؛ منها مبادرة نقل حقائب الحجاج سواء من مدنهم إلى المشاعر أو داخل المشاعر نفسها تحت مسمى "حج بلا حقيبة"، إضافة لتدشين سيارتين مصنعتين خصيصًا لتقديم الخدمات البريدية "spl go" كفرعين متحركين يشملان المنتجات والخدمات البريدية اللوجستية المتخصصة منه.


وينطلق "سبل" في تنفيذ مثل هذه الأعمال من استراتيجيته وتعاونه مع مختلف القطاعات العاملة في شؤون الحج ودعمه لبرامجه الموجهة للمجتمع، ومبادراته في المسؤولية الاجتماعية بشكل عام خصوصًا خدمة ضيوف الرحمن وإعانتهم على أداء نسكهم، منها توزيع مئات المظلات خلال تنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة، والطرقات المؤدية لمكة المكرمة.


وقدم "سبل" لضيوف الرحمن سندات الهدي والأضاحي بالتعاون مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، إلى جانب تنفيذه خدمات البريد الرسمي التي تشمل تقديم الخدمات البريدية إلى ١٣٣ جهة حكومية.

نقل حقائب و

نقل حقائب و

نقل حقائب و

نقل حقائب و

نقل حقائب و

نقل حقائب و

نقل حقائب و

نقل حقائب و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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