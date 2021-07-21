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يستطيع المواطن نقل بطاقته التموينية من محافظة إلى أخرى دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين، حيث تُواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيًّا من خلال موقع دعم مصر.

وفيما يلي تقرير معلوماتي عن كيفية نقل البطاقة من محافظة لأخرى إلكترونيًّا:

- الدخول على موقع «دعم مصر».

- بمجرد الدخول على الموقع يظهر على يمين الصفحة «خدمات تموينية للمواطنين».

- يتم الضغط على «خدمة النقل من محافظة لأخرى» واختيار هذه الخدمة.

- يتم متابعة التعليمات وكتابة بيانات صاحب الطلب.