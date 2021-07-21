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طريقة نقل بطاقة من محافظة لأخرى إلكترونيًا (تعرف عليها)

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طريقة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى إلكترونيًا (تعرف عليها) طريقة نقل بطاقة من محافظة لأخرى إلكترونيًا (تعرف عليها)

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يستطيع المواطن نقل بطاقته التموينية من محافظة إلى أخرى دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب ، حيث تُواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيًّا من خلال موقع دعم .

وفيما يلي تقرير معلوماتي عن كيفية نقل البطاقة من محافظة لأخرى إلكترونيًّا:

- الدخول على موقع «دعم مصر».

- بمجرد الدخول على الموقع يظهر على يمين الصفحة «خدمات تموينية للمواطنين».

- يتم الضغط على «خدمة النقل من محافظة لأخرى» واختيار هذه الخدمة.

- يتم متابعة التعليمات وكتابة بيانات صاحب الطلب.

المصرى اليوم

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