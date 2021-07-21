تعرف على حالة الطقس في الكويت الخميس 22 يوليو 2021

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أكدت هيئة الارصاد الجوية بالكويت أن ٩الة الطقس غدا الخميس في الكويت 22_07_2021 ستكون الأجواء شديدة الحرارة والجو رطب نسبيا نهارا بينما في الليل سيكون من المتوقع ان يكون الطقس حار إلى مائل للحرارة وبيان حالة الطقس كالتالى بحسب توقعات هيئة الارصاد الجوية بالكويت لطقس الغد الخميس 22_07_2021.

نهارًا

شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08- 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08- 35 كم/ساعة .



درجة الحرارة العظمى: 47°ﻡ

درجة الحرارة الصغرى: 35°ﻡ



حالة البحر

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 2- 5 قدم.



ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 1- 5 قدم.