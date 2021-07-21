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ضبط حالات ذبح مخالف في الطالبية والدقي (صور)

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تواصل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها للتأكد من الالتزام بالإجراءات المنظمة للذبح تطبيقًا للإجراءات الخاصة بحظر الذبح بالشوارع والطرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما يعكسه ذلك من تأثير سلبي على البيئة وفتح المجازر بالمجان.

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات حي الطالبية في ضبط عدد من حالات الذبح بالشوارع اليوم من خلال المتابعات الميدانية وقد تم رفع الإشغالات وتحصيل غرامات على المخالفين.

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي الدقي في ضبط وتحرير عدد ٤ محاضر بيئة لمخالفة الذبح خارج المجزر وعدد ٦ محاضر إشغال للطريق العام.

المصرى اليوم

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