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قبل انطلاق الأوليمبياد.. طوكيو عاصمة الانضباط (صور)

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قبل نحو 24 ساعة من انطلاق أوليمبياد طوكيو، يسير كل شىء في العاصمة اليابانية في انضباط مدهش وكأنها ساعة سويسرية.. المواطنون ملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا خصوصا الكمامة لأن الفيروس المخيف مازال يمثل تهديدا قد يؤدى لإلغاء الدورة حتى اللحظات الأخيرة.

طوكيو عاصمة الانضباط

خشية أن تتحول أهم مناسبة رياضية عالمية إلى كارثة صحية على المشاركين مع ظهور حالات إصابة داخل القرية الأوليمبية المخصصة لإقامة البعثات الرياضية.

طوكيو عاصمة الانضباط

لا فرق في طوكيو بين طفل وشخص بالغ، الجميع يتجاوبون مع إرشادات المرور، سواء الإشارات الضوئية أو الأماكن المخصصة لعبور المشاة سواء كانوا سائرين على أقدامهم أو يقودون الدراجات، وهو المشهد الذي يلاحظه أي زائر إلى العاصمة التي تعتبر من أكثر المناطق زحاما في العالم.

طوكيو عاصمة الانضباط

الزائر يلاحظ أيضا علامات الخوف من الإصابة بالفيروس مع انخفاض الملحوظ للزحام المعهود في طوكيو، إذ تكاد الشوارع تخلو من المارة والسيارات وقادة الدراجات، دون أن يغرى هذا الهدوء أحدًا بمخالفة قواعد المرور أو الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، ما يدعو الزوار أيضا إلى عدم مخالفة هذه التعليمات مهما كان الأمر.

طوكيو عاصمة الانضباط
طوكيو عاصمة الانضباط
طوكيو عاصمة الانضباط
طوكيو عاصمة الانضباط

المصرى اليوم

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