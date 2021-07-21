★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أجرى الموقع الرسمي لنادي الزمالك بعض التعديلات على شكله خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وحذف المسؤولون عن الموقع الرسمي لنادي الزمالك صورة التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الكرة بالنادي، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن النادي.

وشملت الصورة التي تتصدر الموقع نجوم فريق الكرة، على رأسهم محمود شيكابالا ومحمود حمدي الونش وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمد عبدالشافي، مع حذف صورة التونسي فرجاني ساسي.

كان الزمالك قد قرر مقاضاة فرجاني ساسي بشكل رسمي لعدم التزامه بإكمال تعاقده مع النادي.