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مصرع ربة منزل صدمها قطار بطوخ

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مصرع ربة منزل صدمها قطار بطوخ مصرع ربة منزل صدمها قطار بطوخ

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لقيت ربة منزل مصرعها، الأربعاء، بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بطوخ.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ بوفاة ربة منزل صدمها قطار اثناء عبورها شريط السكة الحديد، وبالانتقال وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مجهولة 40 عامًا ترتدى جلباب أسود صدمها القطار أمام مساكن طوخ.

تم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لمناظرتها، والاستعلام عن المتوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وكشف هوية المتوفاة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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