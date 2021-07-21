أخبار عاجلة

ما قيمتها..؟!! -
وزير السياحة و الأثار يبحث مستجدات نقل مركب خوفو الأولى -
علي جمعة: الاجتهاد الجماعي يشمل 3 معايير.. وعلينا إدراك علم الأشخاص والأحداث -
تحت شعار «الفن.. ذاكرة الأمة» : وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام -
أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية -
محمد هنيدي عن فيلم «فول الصين العظيم»: «مكلتش صراصير حقيقية» -
صندوق قطر السيادي يستحوذ على 4.69 في المئة من شركة «كوانتم سكيب» -
انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021 -
مهاجم الأهلي يقترب من «التاي سبور» بعد موافقة لجنة التخطيط -
السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضبط 87 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته

Print
ضبط 87 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته ضبط 87 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته
اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم

ضبط 87 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط 87 مخالفاً لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، في مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام 1442هـ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

رئيس "السوق المالية": نكافح طرق التلاعب والتضليل بخصوص الأوراق المالية

رئيس "السوق المالية": نكافح طرق التلاعب والتضليل بخصوص الأوراق المالية

وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًّا بنظيره الجزائري

وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًّا بنظيره الجزائري