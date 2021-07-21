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العراق يسجل 8320 إصابة جديدة بكورونا و539 حالة بلبنان

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العراق يسجل 8320 إصابة جديدة بكورونا و539 حالة بلبنان العراق يسجل 8320 إصابة جديدة بكورونا و539 حالة بلبنان
خلال الساعات الـ 24 الماضية

العراق يسجل 8320 إصابة جديدة بكورونا و539 حالة بلبنان

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 8320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1518837 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 69 حالة وفاة جديدة -وهي أعلى حصيلة وفيات تسجل منذ بدء الوباء- ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 18020 حالة, فيما تم تسجيل 6916 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1379074 حالة.

لبنان
سجّلت لبنان 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 552328 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 535663 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7888 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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