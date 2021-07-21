«الرعاية الصحية» تحتفل مع الأطفال والمرضى بعيد الأضحى في الأقصر

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احتفلت منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعيد الأضحى المبارك، حيث قامت فرق التمريض والعاملون بإدارة الخدمات الفندقية في المستشفيات التابعة للهيئة في المحافظة، بتوزيع البالونات والحلوى على المرضى والأطفال بالمستشفيات لإدخال البهجة والسرور عليهم وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما تطوعت فرق إدارة رضاء المنتفعين بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في المحافظة، بتسليم الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والأورام في منازلهم مجانًا، والمستحقين للصرف خلال فترة أيام العيد.

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية، تأمين الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها بالمحافظات الثلاث، وتكثيف المرور المفاجئ عليها لمتابعة الالتزام بالخطة الموضوعة لتأمين الخدمات الطبية.

وكذلك التأكد من تأمين المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والمحاليل بالمنشآت، إضافة إلى تشكيل غرف للعمليات والطوارئ منعقدة على مدار الساعة، بعضوية كافة قيادات الهيئة وفروعها بالمحافظات، بهدف التعامل الفوري مع أي حدث، وضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وأهابت هيئة الرعاية الصحية، بالمواطنين، اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مجابهة فيروس كورونا، والحرص على عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس وغسل اليدين وعدم لمس أي أسطح، وفي حال لمس أي سطح يجب تطهير اليدين باستمرار، وذلك حرصًا على سلامتهم وصحتهم.