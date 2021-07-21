«الأعلى للإعلام» يُهنئ الإعلاميين بعيد التليفزيون المصري الـ61

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هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر الإعلاميين بمناسبة عيد التليفزيون المصري الـ 61، والذي جاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر في 21 يوليو عام 1960.

وقال المجلس في بيان، الأربعاء، إن «التليفزيون المصري منذ نشأته لعب دوراً كبيراً في المحيط العربي وكان مواكبًا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة»، مشيرًا إلى أنه «كما لعب التليفزيون المصري دوراً وطنياً في تشكيل الوعي لدى أبناء الشعب المصري، وقاد أبناؤه حركة التنوير والفكر مشكلًا وجدان الشعب المصري».

وأكد أن «الإعلام المصري كان ولا يزال يلعب دوراً توعوياً كبيراً في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية، وكان دائماً سنداً وظهيراً للدولة في أشد التحديات ودافع عنها واستطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة».