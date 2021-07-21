في ثاني أيام العيد.. إزالات فورية لتعديات على أراضي زراعية بقنا (صور)

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شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا، الأربعاء، حملة لتنفيذ الإزالات الواقعة على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية المراشدة، والإدارة الزراعية بمركز الوقف، والوحدات الزراعية بقريتىّ السنابسه والمراشدة.

أكد محافظ قنا أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، دون تهاون أو تقاعس، مؤكدا أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لما تمثله من مصدر للأمن الغذائي، محذرا كل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية بردعه بكل حزم، وإزالة المخالفة على الفور.

وأضاف أن المحافظة تمنع التعدي على الرقعة الزراعية بأية صورة سواء بإقامة مباني أو اتخاذ أية إجراءات في تقسيمها أو إقامة قمائن طوب أو تبويرها وتركها بدون زراعة وفقا للقانون، مشددا على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز وقرى المحافظة خاصة خلال أيام الأعياد والإجازات الرسمية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة المصرية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم معها.

ومن جانبه، أشار إبراهيم خلاوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف أنه تمت الإزالة الفورية لقطعتين أرض زراعية؛ إحداهما بناحية السنابسه وهى عبارة عن حفر وعمل قواعد خرسانية على مساحة واحد قيراط، والأخرى بناحية المراشدة وهى عبارة عن بناء سور من أربع جهات بالطوب الأبيض وممونه بالأسمنت على مساحة قيراط، وثمانية أسهم.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقنا

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقنا

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقنا