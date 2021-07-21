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سقوط بلكونة على سيارة «ملاكي» في بنها

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سقوط بلكونة على سيارة «ملاكي» في بنها سقوط بلكونة على سيارة «ملاكي» في بنها

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شهدت منطقة شارع صلاح الدين بمدينة بنها سقوط بلكونة من الطابق الأخير في إحدى العمارات علىى سيارة ملاكى تقف أسفل العمارة مما ادى إلى حدوث تلفيات بها ولم تقع أي خسائر بشرية وانتقلت الاجهزة الأمنية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مركز ومدينة بنها بورود بلاغا بسقوط بلكونة من إحدى العمارات في شارع صلاح الدين بمدينة بنها انتقلت الاجهزة الامنية وتبين انه لاتوجد أي اصابات بشرية فيما حدث تلفيات في احدى السيارات الواقفة اسفل العمارة وان بلكونة الطابق الاخير بالعمار سقط فجأة للاسفل.

من جانبة قال المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها انه فور تلقية بلاغ من الواقعة قرر على الفور تشكيل لجنة المنشات الأيلة للسقوط للإنتقال إلى المكان وإجراء معاينة للعمارة فورا ومعرفة عمال اذا كان صادر لها قرار إزالة من عدمة وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة وحالة العمارة الإنشائية.

سقوط بلكونة ببنها
سقوط بلكونة ببنها

المصرى اليوم

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