صحة الشرقية: تطعيم المستشارين والعاملين بنادي القضاة في الزقازيق بلقاح كورونا

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أختتم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولته التفقدية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بزيارة لنادي القضاة بالزقازيق، لمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح.

تابع وكيل وزارة الصحة خلال جولته تطعيم المستشارين والعاملين بالنادي بلقاح كورونا، والتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم لعملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

يذكر أن الدكتور هشام مسعود بدأ صباح اليوم جولته التفقدية بالمرور على مكتب صحة ثان الزقازيق وقسم المركبات التابع للمديرية، لتهنئة الفرق الطبية والمواطنين بعيد الأضحى، ومتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ثم المرور على مستشفي أبوكبير المركزي لمتابعة التشغيل التجريبي للجناح الأيمن بوحدة الكلي الصناعي بالمستشفي في يومه الأول بعد تطويره ورفع كفاءة الخدمات الطبية به، وكذلك متابعة تقديم خدمة الغسيل الكلوي لمرضي الكلي بالجناح الجديد، تلاها المرور على كنيسة الأنبا انطونيوس بالزقازيق، لمتابعة تطعيم الأخوة الأقباط بلقاح كورونا، واختتمها بالمرور على نادي القضاة بالزقازيق، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.