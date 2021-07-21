انخفاض طفيف في درجات الحرارة .. تفاصيل حالة الطقس غدًا وحتى الثلاثاء المقبل

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تواصل درجات الحرارة الانخفاض حتى يوم الثلاثاء المقبل، ويشهد الطقس في مصر غدًا انخفاضًا طفيفًا على أغلب الأنحاء يصل إلى 3 درجات ببعض مناطثق جنوب الصعيد وذلك حسب توقع الأرصاد الجوية، وتنخفض درجة الحرارة الأعلي في مصر غدًا إلى 43 درجة مئوية، ويستمرالطقس حار رطب على القاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

تنخفض درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا الخميس بنحو درجة أو درجتين عن الطقس اليوم ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية خلال النهار، ويكون الطقس ليلاً معتدل رطب خلال الليل على القاهرة وباقي المدن المصرية.

تظل فرص سقوط الأمطار على على أبوسمبل وشلاتين وحلايب قائمة، ويستمر نشاط الرياح على القاهرة وجنوب سيناء والسواحل الشماليةواتجاه الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 20 و13 عقدة.

تفاصيل درجات الحرارة غدًا الخميس

تنخفض درجات الحرارة الأعلي في مصر غدًا من 44 للعظمي إلى 43 درجة، وتكون أعلي درجة حرارة في مصر 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة في إدفو، والتى تكون الصغري فيها 29 درجة، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في أسوان 42-28، وفى أبوسمبل 42-29، وفي الأقصر 40-27 درجة.

وتكون درجة الحرارة في القاهرة غدًا 36 درجة بانخفاض درجة عنن اليوم، والصغري 24درجة بانخفاض درجة أيضًا عن درجة الحرارة اليوم.

وتكون أقل درجة حرارة للعظمي في مصر 30 درجة في الإسكندرية ومطروح والسلوم ورفح، وتكون درجة الحرارة المتوقعة في الإسكندرية غدًا 30-23 درجة.

وتكون درجات الحرارة في رفح 30-23، شبين الكوم 36-24 السلوم 30-23، السويس 36-24، دمنهور 33-24، الإسماعيلية 36-24، الزقازيق 36-24، سيوة 36-23، المنصورة 35-24، دمياط 31-23، بورسعيد 32-24،، بلطيم 32-23، طنطا 36-24 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الطور 37-25، بني سويف 36-25، شلاتين 39-27، أسيوط 38-26، العريش 31-24، حلايب 36-28، المنيا 37-25، قنا 39-27، الفيوم 36-24، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-28، سوهاج 38-26 درجة.

حالة الطقس غدًا

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع حتى الثلاثاء المقبل

تواصل درجات الحرارة في الانخفاض ويكون محصلة الانخفاض من الخميس إلى الثلاثاء انخفاض الحرارة يتراوح بين درجة ودرجتين على جميع الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري بدرجة واحدة لتكون العظمي 35 درجة والمحسوسة 37 درجة خلال الفترة من الجمعة وحتى الثلاثاء بانخفاض درجة واحدة لكل من العظمي والمحسوسة عن يوم الخميٍ.

وتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية مستقرة طوال تلك الفترة عند 30 للعظمي و33 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في جنوب سيناء ثابتة حتى يوم السبت عند 38 للعظمي و41 للمحسوسة، وتنخفض بعدها إلى 37 للعظمي و40 للمحسوسة حتى يوم الثلاثاء.

تظل درجات الحرارة في شمال الصعيد 37 للعظمي و39 للمحسوسة حتى يوم الجمعة، وتنخفض من السبت للثلاثاء لتكون العظمي 36 والمحسوسة 38 درجة.

تنخفض درجات الحرارة في جنوب الصعيد يوم الجمعة درجتين عن غدًا وتكون العظمي من الجمعة وحتى الثلاثاء 41 درجة بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

وتكون فرص الشبورة المائية قى الصباح الباكر قائمة على الطرق الزراعية والسريعة قرب المسطحات المائية، من وإلي القاهرة والوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية.

تظل فرصة سقوط أمطار على أقصي جنوب البلاد قائمة حتى الجمعة على أبوسمبل وحلايب وشلاتين، ويستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

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