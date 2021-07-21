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بيع 217 من صكوك الأضاحي بـ434 ألف جنيه في الأقصر

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بيع 217 من صكوك الأضاحي بـ434 ألف جنيه في الأقصر بيع 217 من صكوك الأضاحي بـ434 ألف جنيه في الأقصر

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أعلن الشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف في الأقصر، قيام المسئولين عن مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية ببيع ما يقرب من 217 صك على مستوى محافظة الأقصر بمختلف ادارات الاوقاف المنتشرة بربوع المحافظة خلال ايام عيد الاضحى المبارك موضحا أن إجمالى قيمة الصكوك بلغ 434 الف جنيه.

وأضاف أهمية هذا المشروع لما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، مؤكدا ان هذا الامر يتطلب من الجميع بذل جهد أكبر وأعظم وأوسع في سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحي والأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى ان المديرية وفرت خدمة طلب صك الأضحية عن طريق رسالة نصية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب على رقم 01097143996، للتواصل مع الجمهور.

المصرى اليوم

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