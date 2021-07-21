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السيطرة على حريق صالة «ساونا وجاكوزى» في قليوب (صور)

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سيطرت قوات الاطفاء والحماية المدنية بالقليوبية على حريق هائل شب في صالة «ساونا وجاكوزى» في قليوب بسبب تسرب الغاز، وأتت النيران على المكان ولا توجد خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من قسم شرطة قليوب يفيد وقوع حريق في برج سكنى بمنطقة ارض الجهينى دائرة القسم.

انتقلت سيارات الاطفاء وتم السيطرة على النيران وتبين ان الحريق شب في الطابق الارضى عبارة عن صالة جاكوزى وساونا مستأجر لشخص يدعى «ه ع ع» حيث اندلعت النيران بسبب تسرب الغاز ولم تقع أي خسائر بشرية وجارى حصر الخسائر كما تبين من الفحص ان المكان غير مرخص.

حريق فى صالة ساونا وجاكوزى فى قليوب
حريق فى صالة ساونا وجاكوزى فى قليوب
حريق فى صالة ساونا وجاكوزى فى قليوب
حريق فى صالة ساونا وجاكوزى فى قليوب

المصرى اليوم

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