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ينطلق حفل افتتاح دورة طوكيو الأولمبية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها عبر الدورات الأولمبية في دورة 2020.

وتمتلك مصر عبر تاريخ مشاركاتها في الدورات الأولمبية 32 ميدالية متنوعة قبل انطلاق منافسات طوكيو، بواقع 7 ميداليات ذهبية و10 فضيات و15 برونزية.

وتعتبر لعبة رفع الأثقال هي الأكثر تحقيقاً للميداليات بالنسبة للمشاركات المصرية في الدورات الأولمبية بـ 13 ميدالية «5 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات».

وتأتي المصارعة الرومانية في المرتبة الثانية برصيد 7 ميداليات منهم ذهبيتين و3 فضيات.

ويعتبر السيد نصير هو أول بطل مصري حقق ميدالية لمصر في الدورات الأولمبية في 1928 بأمستردام، ونال ذهبية رفع الأثقال للوزن الخفيف.

ويعتبر كرم جابر نجم المصارعة الرومانية هو أخر من حقق ميدالية ذهبية لمصر في الأولمبياد وذلك في دورة أثينا 2004.

وحققت مصر 3 ميداليات في أخر دورة أولمبية ريودي جانيرو 2016، جميعها برونزية، من خلال هداية ملاك بطلة التايكوندو ومحمد إيهاب وسارة أحمد بطلي رفع الأثقال.

الثلاثي إبراهيم شمس بطل رفع الأثقال وكرم جابر نجم المصارعة الرومانية وفريد سميكة بطل السباحة، هما من حققا أكثر من ميدالية لمصر في الدورات الأولمبية بواقع ميداليتين.