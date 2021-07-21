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مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق مطروح

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مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق مطروح مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق مطروح

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لقي 5 أشخاص مصرعهم من أسرة واحدة من محافظة البحيرة، إثر انقلاب سيارة أمام قرية سواني جابر التابعة لمركز ومدينة الضبعة بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

كان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور أحمد البلتاجي قد تلقى إخطارًا من إدارة مستشفى الضبعة المركزي؛ بوصول جثث هامدة لخمسة أشخاص من أسرة واحدة، مقيمين بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، جراء حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية بنطاق قرية سواني جابر بالضبعة، وإصابة محمد عبده عبدالغني (40 عاما) مقيم بكفرالشيخ، يعاني من كدمات متعددة بالجسم والحالة العامة مستقرة.

جرى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح حول ملابسات الحادث.

المصرى اليوم

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