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حسام حسن يؤجل عرض بيراميدز وينتظر حسم

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حسام حسن يؤجل عرض بيراميدز وينتظر حسم الزمالك حسام حسن يؤجل عرض بيراميدز وينتظر حسم

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قرر حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم الجاري، تأجيل النظر في عرض نادي بيراميدز، الذي يرغب في الحصول على خدماته، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل ناديا وبيراميدز في صراع من أجل التعاقد مع حسام حسن، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن حسام حسن، أبلغ المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن رغبته الأولى هي الإنتقال إلى صفوف نادي الزمالك، بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد مفاوضات النادي الأبيض معه في الأيام الماضية، حيث يرى أن فرصته في اللعب مع الزمالك ستكون كبيرة، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم.

وقرر مهاجم نادي سموحة، تأجيل النظر في العرض المقدم له من نادي بيراميدز، حيث ينتظر حسم مسؤولي الزمالك المفاوضات مع إدارة النادي السكندري، لينضم للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن هناك خلاف بين إدارة الزمالك وفرج عامر، نظرًا لإصرار الأخير على بيع حسام حسن، مقابل 40 مليون جنيه، وهو ما رفضه مسؤولي القلعة البيضاء، حيث يسعون لتخفيض المقابل المادي، أو إبرام صفقة تبادلية.

المصرى اليوم

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