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رونالدو بطل صفقة تبادلية بين يوفنتوس وسان جيرمان

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رونالدو بطل صفقة تبادلية بين يوفنتوس وسان جيرمان رونالدو بطل صفقة تبادلية بين يوفنتوس وسان جيرمان

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كشف تقرير صحفى فرنسى، عن رغبة يوفنتوس فى مبادلة نجمه البرتغالى كريستيانو رونالدو، بالأرجنتينى ماورو إيكاردى مهاجم باريس سان جيرمان. وينتهى عقد رونالدو مع البيانكونيرى، بنهاية الموسم المقبل، لكن هناك الكثير من الشكوك التى تحوم حول استمراره لنهاية عقده، خاصة بعد تغريدته الجدلية، منذ ساعات، والتى قال فيها: «يوم اتخاذ القرار».

ولم يصل رونالدو حتى الآن إلى تورينو لبدء استعدادات الموسم الجديد مع اليوفى، حيث لا يزال يقضى إجازته بعد خوضه دور الـ16 مع منتخب بلاده أمام بلجيكا. وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن يوفنتوس يرغب فى التخلص من كريستيانو رونالدو، ومبادلته بإيكاردى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى. وأضافت أن هذه المرة ليست المرة الأولى التى يتم فيها ربط إيكاردى صاحب الـ28 عامًا بالانتقال إلى يوفنتوس، الذى يسعى لتدعيم هجومه بمهاجم كبير.

وكانت واندا نارا، زوجة ووكيلة إيكاردى، قد ألمحت بإمكانية انتقال النجم الأرجنتينى ليوفنتوس، من خلال تغريدة، قالت فيها: «متحمسون لما سيأتى هذا العام»، مصحوبة بصورة لماورو وهو يرتدى قميصا عليه لوجو «حمار وحشى».

المصرى اليوم

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