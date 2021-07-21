خالد جلال يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة الأهلي

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أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الأهلي، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بتروسبورت، بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة البنك الأهلي لمواجهة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد ميدو - أحمد ياسين - محمد مجدي - أمير مدحت - محمد كوفي.

خط الوسط: محمد حامد - محمد فخري - محمد بسيوني - محمد فتحي - أحمد ياسر - معروف يوسف - محمود السيد - موسى دياوارا - كريم بامبو - حسام الصانع - محمد المثناني.

خط الهجوم: أحمد شرويدة - فادي فريد.