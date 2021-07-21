أخبار عاجلة

ما قيمتها..؟!! -
وزير السياحة و الأثار يبحث مستجدات نقل مركب خوفو الأولى -
علي جمعة: الاجتهاد الجماعي يشمل 3 معايير.. وعلينا إدراك علم الأشخاص والأحداث -
تحت شعار «الفن.. ذاكرة الأمة» : وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام -
أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية -
محمد هنيدي عن فيلم «فول الصين العظيم»: «مكلتش صراصير حقيقية» -
صندوق قطر السيادي يستحوذ على 4.69 في المئة من شركة «كوانتم سكيب» -
انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021 -
مهاجم الأهلي يقترب من «التاي سبور» بعد موافقة لجنة التخطيط -
السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

موعد مباراة منتخب اليد ضد البرتغال في أولمبياد طوكيو 2021

Print
موعد مباراة منتخب اليد ضد البرتغال في أولمبياد طوكيو 2021 موعد مباراة منتخب اليد ضد البرتغال في أولمبياد طوكيو 2021
يترقب عشاق ومحبو كرة اليد منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى تنطلق خلال شهر يوليو، بعد تأجيلها لمدة عام لظروف انتشار كورونا.

وأسفرت مراسم القرعة عن تواجد منتخب مصر لليد في المجموعة التي تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

ونجح منتخب في التواجد بين الـ8 الكبار خلال منافسات الأخيرة التي أقيمت في مصر.

مواعيد مباريات منتخب اليد:

ويلعب الوطنى لكرة اليد مبارياته فى الأوقات التالية وفقًا لتوقيت القاهرة.

يبدأ المنتخب المصري لكرة اليد مشواره في الأولمبياد باللعب ضد البرتغال يوم 24 يوليو قبل أن يواجه الدنمارك يوم 26 يوليو ثم اليابان 28 يوليو والسويد 30 يوليو وفي النهاية يواجه منتخب البحرين 1 أغسطس.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى الرابع لدور الثمانية في الأولمبياد ويسعى المنتخب لتحقيق ميدالية يدعم بها بعثة مصر في أولمبياد طوكيو.

وتضم بعثة المنتخب 16 لاعبًا هم «يحيى الدرع وعلي زين وحسن وليد قداح وأحمد هشام (دودو) وسيف الدرع ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد هشام سند وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم هنداوي والطيار ومحمد علي وعمر الوكيل (بكار) ووسام سامي نوار وأحمد عادل».

ويتكون الجهاز الفني من الإسباني باروندو المدير الفني وأنطونيو يورينتي مدربًا مساعدًا وفينيو لوزرت مدربًا لحراس المرمى والدكتور محمد شوقي طبيبًا للمنتخب ونور أبو زيد مديرًا للمنتخب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية

أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية

انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021

انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021

«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010»

«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010»

علي ماهر يُعلن قائمة المصري لمعسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة المقاولون

علي ماهر يُعلن قائمة المصري لمعسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة المقاولون