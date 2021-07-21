موعد مباراة منتخب اليد ضد البرتغال في أولمبياد طوكيو 2021

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يترقب عشاق ومحبو كرة اليد منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى تنطلق خلال شهر يوليو، بعد تأجيلها لمدة عام لظروف انتشار كورونا.

وأسفرت مراسم القرعة عن تواجد منتخب مصر لليد في المجموعة التي تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

ونجح منتخب مصر في التواجد بين الـ8 الكبار خلال منافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في مصر.

مواعيد مباريات منتخب اليد:

ويلعب المنتخب الوطنى لكرة اليد مبارياته فى الأوقات التالية وفقًا لتوقيت القاهرة.

يبدأ المنتخب المصري لكرة اليد مشواره في الأولمبياد باللعب ضد البرتغال يوم 24 يوليو قبل أن يواجه الدنمارك يوم 26 يوليو ثم اليابان 28 يوليو والسويد 30 يوليو وفي النهاية يواجه منتخب البحرين 1 أغسطس.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى الرابع لدور الثمانية في الأولمبياد ويسعى المنتخب لتحقيق ميدالية يدعم بها بعثة مصر في أولمبياد طوكيو.

وتضم بعثة المنتخب 16 لاعبًا هم «يحيى الدرع وعلي زين وحسن وليد قداح وأحمد هشام (دودو) وسيف الدرع ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد هشام سند وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم هنداوي والطيار ومحمد علي وعمر الوكيل (بكار) ووسام سامي نوار وأحمد عادل».

ويتكون الجهاز الفني من الإسباني باروندو المدير الفني وأنطونيو يورينتي مدربًا مساعدًا وفينيو لوزرت مدربًا لحراس المرمى والدكتور محمد شوقي طبيبًا للمنتخب ونور أبو زيد مديرًا للمنتخب.