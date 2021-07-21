إزالة حالة تعدي على مساحة 350 مترا في أرمنت غرب الأقصر

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شدد العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بتكثيف المتابعة الدورية أثناء عطلة عيد الأضحى على مدار اليوم لضمان التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك وإزالة المخالفات في المهد.

وتم اليوم الاربعاء، رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية قام بها احد المواطنين مستغلا عطلة عيد الأضحى.

وأوضح عاشور بأن المخالفة عبارة تعدي بالحفر والبناء بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية على مساحة 350 متر على أرض إصلاح زراعي بناحية أبوقليعي بقرية السلام وتم ردم الحفر وإزالة البناء على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله ؛والتحفظ على مواد وأدوات البناء؛ وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية السلام ومشرف التنظيم.

واضاف انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.