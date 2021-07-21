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«ممنوع الزيارة».. تفاصيل حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد مغادرة العناية المركزة

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«ممنوع الزيارة».. تفاصيل حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد مغادرة العناية المركزة «ممنوع الزيارة».. تفاصيل حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد مغادرة العناية المركزة

لاقتراحات اماكن الخروج

غادرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز العناية المركزة، اليوم الأربعاء، بعد تحسن حالتها الصحية، لكنها مازالت تخضع للرعاية الطبية وممنوعة من الزيارات لمدة أسبوعين.

وكشف الفنان أحمد العوضي عن آخر تطورات الحالة الصحية لزوجته ياسمين، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها، حيث أن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة، حتى استقرار الحالة».

واعتذر العوضي لكل من تواصل معه ولم يستطع الرد عليه، قائلا: «أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني».

كما وجه الشكر لكل من دعا لزوجته ياسمين، قائلا: «شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعو لها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة»

وأكد شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز خروجها من العناية المركزة، كما أنها ممنوعة من الزيارات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً :«الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل إلى بيحبوها بس مفيش زيارات».

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافيها».

المصرى اليوم

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