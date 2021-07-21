العثور على جثة طفل بترعة الإسماعيلية في الخانكة

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تكثف أجهزة الامن في القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل 14 عاما طافية على مياة ترعة الإسماعيلية بمنطقة ابو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة العام وتحرر محضر بالواقعة وقررت نيابة الخانكة إنتداب الطب الشرعي وتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة، بالعثور على جثة طفل غارقاً بمياه ترعة الإسماعيلية بأبوزعبل دائرة مركز الخانكة.

تم نقل جثة المتوفي لمستشفي الخانكة العام وتحح محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.