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"البريد" يستحدث مبادرات مجتمعية خدمةً لضيوف الرحمن

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"البريد" يستحدث مبادرات مجتمعية خدمةً لضيوف الرحمن "البريد" يستحدث مبادرات مجتمعية خدمةً لضيوف الرحمن
توزيع مئات المظلات خلال تنقلات الحجيج بين المشاعر

استحدث البريد السعودي "سبل" مبادرات متنوعة تثري الجانب المجتمعي والإنساني خدمة لضيوف الرحمن؛ منها مبادرة نقل حقائب الحجاج سواء من مدنهم إلى المشاعر أو داخل المشاعر نفسها تحت مسمى "حج بلا حقيبة".
وقد تم تدشين سيارتين مصنعتين خصيصاً لتقديم الخدمات البريدية "spl go" كفرعين متحركين؛ يشملان المنتجات والخدمات البريدية اللوجستية المتخصصة منه.

وينطلق "سبل" في تنفيذ مثل هذه الأعمال من استراتيجيته وتعاونه مع مختلف القطاعات العاملة في شؤون الحج ودعمه لبرامجه الموجهة للمجتمع، ومبادراته في المسؤولية الاجتماعية بشكل عام خاصة خدمة ضيوف الرحمن وإعانتهم على أداء نسكهم، منها توزيع مئات المظلات خلال تنقلات الحجيج بين المشاعر المقدسة، والطرقات المؤدية لمكة المكرمة.

وقدم لضيوف الرحمن سندات الهدي والأضاحي بالتعاون مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، إلى جانب تنفيذه خدمات البريد الرسمي التي تشمل تقديم الخدمات البريدية إلى 133 جهة حكومية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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