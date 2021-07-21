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موسيماني يفتح النار على «فيفا» وفرانس فوتبول: لا أحد يهتم لأنني لست أوروبيًا

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موسيماني يفتح النار على «فيفا» وفرانس فوتبول: لا أحد يهتم لأنني لست أوروبيًا موسيماني يفتح النار على «فيفا» وفرانس فوتبول: لا أحد يهتم لأنني لست أوروبيًا

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فتح بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، النار على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية بسبب تجاهل إنجازات الافارقة في الجوائز السنوية لهما.

ونجح موسيمانى في الفوز بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالى مع الأهلى يوم السبت الماضى، بعد التغلب على كايزر تشيفز في النهائى بنتيجة 3-0.

وقال موسيمانى في تصريحات نقلتها صحيفة «The South African» الجنوب إفريقية، وقال: «فى جوائز فيفا والكرة الذهبية، لا يتم ترشيح أي مدرب إفريقى».

وأضاف، في جوائز الفيفا في فئتي الكرة الذهبية ومدرب العام، نحن مستبعدون، بل الأوروبيون فقط هم الذين يظهرون، لقد فزت بثمانية ألقاب لكن لا أحد يهتم لأنني لست مدربا لليفربول ولكن التاريخ هو ما سيبقى«.

وأردف :«يجب أن تثق إفريقيا في شعبها، محمود الخطيب، رئيس الأهلي كان بإمكانه الذهاب إلى أوروبا وإحضار كل الأوروبيين لتدريب الأهلي، ولكن لدينا أفارقة يمكنهم الفوز، لماذا لا نعتقد أنه يمكننا الفوز؟».

وتابع :«فازت الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مع المدرب الجزائري جمال بلماضي وكان الوصيف هو السنغالي تحت إشراف أليو سيسيه. في بعض الأحيان نمنح الأوروبيين الكثير من الاحترام وننسى من نحن، نحن نبحث فقط عن أي شخص من أوروبا ونمنحهم الفريق».

وأكمل: «لماذا انتصر ساديو ماني ومحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا؟ المشكلة هي أننا نبحث فقط عن أي شخص من أوروبا ونمنحه الفريق لتدريبه. لكن لدينا الموارد، أفريقيا لديها الموارد.

واختتم: أعني، أن مدرب كايزر تشيفز هو إنجليزي، ومدرب في النهائي هو البرتغالي جايمي باتشيكو، وعمل مع جوزيه مورينيو لكن هذه الأشياء لا تهم في المباراة. لذلك يجب أن تثق أفريقيا بشعبها. هناك الكثير الذي يمكننا القيام به«.

المصرى اليوم

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