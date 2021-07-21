في ثاني أيام العيد.. نائب محافظ الجيزة تتابع العمل بمجزر المنيب

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تفقدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع مجزر المنيب لمتابعة عملية ذبح الأضاحي داخل المجزر حيث استمعت من المواطنين على الخدمات المقدمة لإزالة أي معوقات موجهة بمراجعة دورية لكفاءة بالوعات الصرف ورفع كفاءة النظافة داخل المجزر وبمحيطة أولا بأول.

كما تابعت نائب المحافظ التزام محال الجزارة بنطاق أحياء الدقى وبولاق الدكرور بالإجراءات اللازمة، وذلك بعد قيام أجهزة المحافظة بتحرير محاضر لعدد من محال الجزارة بالأمس لعدم الالتزام بالإجراءات وتوجيه الإنذار بالإغلاق لتلك المحال في حال تكرار المخالفة.

وخلال الجولة وجهت حى بولاق الدكرور برفع إشغالات أحد محال الجزارة وفتح الشارع أمام المارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما حرصت على تفقد الحالة العامة لشوارع النيل السياحى وميدان المساحة للاطمئنان على حالة النظافة وعدم وجود الإشغالات.