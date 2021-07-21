حديقة الحيوان بالزقازيق تستقبل 2000 زائر فى أول أيام العيد (صور)

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واصلت حديقة الحيوان بالزقازيق، إستقبالها للمواطنين وخاصة الشباب والأطفال، علي الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، وذلك للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات عقب فتح أبوابها أمام الزائرين تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك ، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، وذلك بالتنسيق بين مديريات الأمن والصحة وهيئة الإسعاف، حرصا علي صحة وسلامة الوافدين والعاملين بالحديقة.

وأكد المهندس أيمن لطفي مدير عام الحديقة ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال الجمهور ، لافتا إلى أن الحديقة استقبلت نحو ٢٠٠٠ زائر خلال أول أيام عيد اﻻضحى المبارك ، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بناء علي تعليمات اللواء دكتور محمد رجائى لجميع العاملين بالحدائق بضرورة اﻻهتمام ومتابعة اﻻجراءات اﻻحترازية ، فضلا عن تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة والمكاتب ، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من الجمهور لليوم الثاني علي التوالي رغم ارتفاع درجة الحرارة، مشددا علي عدم السماح والدخول للزوار إﻻ بعد إرتداء الكمامة الواقية وقياس درجة الحرارة ،مع مراعاة التباعد الإجتماعي وتنظيم عملية الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، أن جميع العاملين والموظفين بالحديقة متواجدين منذ الصباح الباكر لإستقبال الزائرين ، حيث قام العاملين بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الحديقة ، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت ودورات المياه، ودهانات البلدورات وتقليم الأشجار ، والاهتمام بري المسطحات الخضراء حفاظا على المظهر الجمالي للحديقة لتبدو في أبهي صورها ، كونها تعد متنفساً وملاذاً لأهالي المحافظة ويفد إليها الزائرين من جميع القري والمدن بمختلف الفئات والأعمار ، خاصة فى المناسبات والأعياد ، للتنزه والترفيه وإدخال البهجة والسرور على أطفالهم.